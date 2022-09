O mais forte sinal da vitória de Lula

Existe uma máxima em eleição presidencial que vem do mercado financeiro. Quando o candidato começa a fazer acordos, recebe apoios políticos, faz declarações corretas – tendo como reação a bolsa subindo e o dólar caindo – o sinal é o de que há uma aprovação na vitória do concorrente ao Palácio do Planalto.

Pois bem.

Nesta segunda-feira, 19, ao receber o apoio de Henrique Meirelles, filiado ao União Brasil – partido que surgiu da junção do DEM, antigo PFL de Antônio Carlos Magalhães, com o PSL que elegeu Jair Bolsonaro – aconteceu justamente isso.

A bolsa subiu e o dólar caiu.

Invejosos dirão que Henrique Meirelles já trabalhou nos governos PT – inclusive nas gestões Lula como presidente do Banco Central -, mas o fato é que de “comunista” ele não tem nada.

Uma das figuras mais respeitadas na área financeira internacional, o político brasileiro já foi presidente mundial do Bank of Boston.

“Essas histórias de só falatório podem impressionar muita gente, mas eu acredito em fatos, eu olho e vejo o resultado do seu governo, Lula. Isso nos faz estar aqui”, disse Meirelles, apoiando a candidatura do petista.

A declaração foi dada ao lado de outros sete ex-presidenciáveis, que vão da esquerda mais radical até a centro-direita – representada por ele mesmo e por Geraldo Alckmin (simbolicamente, claro, porque hoje, o ex-governador de São Paulo do Opus Dei, é “socialista”).

O importante é que o mercado olhou para a cena e deu a resposta: o índice Ibovespa fechou o dia em alta de 2,3%, após ter iniciado em baixa, e o dólar comercial fez movimento inverso, recuando 1,8% passando a valer R$ 5,16.

É exatamente o inverso do que acontecia em 2018. É que, naquela época, se chamava “risco PT” e hoje, em 2022, se chama “risco Bolsonaro”.

