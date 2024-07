O importante centro de memória da ditadura que será criado em 2025

A Casa da Morte, um dos principais centros clandestinos para sequestro, tortura e assassinatos de opositores do regime militar, será transformado em um centro de memória e verdade sobre o período.

O valor de R$ 1 milhão do orçamento de 2025 será usado e, segundo o deputado Glauber Braga, foi resultado de um encontro de Emenda Participativa sobre Memória, Verdade e Justiça em Petrópolis.

“O pactuado foi: se o município estiver com pendências em certidões negativas pra receber recursos direto do ministério dos direitos humanos essa verba pode ser usada pra auxiliar na desapropriação do imóvel”, disse Glauber à coluna.

“Existe uma regra de que emendas parlamentares não sofrem o mesmo tipo de restrição pra transferência de recursos. Caso não seja necessário o valor pra desapropriação a emenda será destinada para o projeto do memorial e aquilo que for indicado neste no limite do valor”, continuou o parlamentar.

A Casa da Morte fica situada no bairro de Caxambu, em Petrópolis. O horror e a violência que ocorria no interior da imóvel só foi revelado ao público brasileiro pela coragem de Inês Etienne Romeu, única presa política sobrevivente do aparato repressivo. Ela foi torturada por três meses e estuprada na residência.