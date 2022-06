O gesto de um Tribunal Superior à diversidade 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) faz nesta quinta-feira, 30, um debate sobre as dificuldades enfrentadas por quem busca diversidade e pluralidade. É a primeira vez que o tribunal, que fez 81 anos em 2022, celebra o mês internacional do orgulho LGBTQIA+ com uma programação própria, que inclui iluminação da sede do tribunal com as cores do arco-íris.

O tema foi proposto pelo atual presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira. Entre os debatedores estarão Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada e especialista em direito homoafetivo, e André Cavalcanti, que é juiz e integrante do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB). O mediador será o ministro do TST Lelio Bentes.

É um alento que um tribunal superior organize um evento como esse. A iniciativa diferencia o TST no mundo jurídico, um ambiente que ainda é predominantemente machista e conservador.