O fantasma que voltou a acordar em um governo do PT

O anúncio do prejuízo de R$ 2,6 bilhões na Petrobras no 2º trimestre de 2024 acordou alguns fantasmas em Brasília ou – já afirmam alguns atores políticos – acendeu uma forte luz amarela na praça dos Três Poderes.

A assombração ou o sinal de alerta acontece porque a estatal ficou no prejuízo também em outras administrações do PT – forte prejuízo, aliás. Ele ocorreu, entre outras problemas, pelo controle do preço dos combustíveis.

A presidente da empresa, Magda Chambriard, disse que o resultado era esperado. Não era não. O mercado esperava um lucro menor – algo em torno de US$ 10 bilhões – mas o que aconteceu foi um prejuízo.

A empresa explicou que o resultado negativo deve-se à quitação de uma dívida com a receita e a alta do dólar. Pois é, mas quando há alta do dólar normalmente isso é corrigido, da mesma forma que quando cai o preço da gasolina. Outros derivados podem cair também

A última vez que o balanço veio no vermelho foi no 3º trimestre de 2020, em pleno governo Bolsonaro, mas não há como não lembrar das crises nos governos PT. Por isso, lideranças partidárias afirmam que o fantasma da Petrobras foi acordado. No mercado financeiro houve aceitação do resultado por um detalhe, apesar de ter dado prejuízo eles anunciaram que vão pagar dividendos, ou seja farão distribuição de lucros mesmo tendo dado prejuízo.