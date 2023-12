Nova pesquisa traz a pior notícia para o STF

Nova pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo, 10, revela que o Supremo Tribunal Federal tem perdido apoio popular em meio à nova crise institucional com o Senado.

A desaprovação do trabalho dos magistrados subiu de 31% para 38%, enquanto a aprovação caiu de 31% para 27%.

É uma alteração bastante significativa e que chega em um momento de fragilidade da corte.

O Senado passou a priorizar uma pauta contrária ao STF, como a proposta de emenda constitucional que limitou decisões monocráticas dos ministros, priorizando o plenário.

Continua após a publicidade

Outras medidas, como a que impõe um mandato para magistrados da corte, terão a tramitação acelerada em breve.

No STF, esses avanços dos senadores estão sendo vistos como afrontas e intimidação ao poder judiciário.

A pesquisa, com a impopularidade crescente do STF, dá mais um importante empurrão ao Senado no avanço contra a corte.

Continua após a publicidade