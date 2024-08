Ministros do STF farão defesa enfática de Alexandre de Moraes

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vai ajudar a blindar o ministro Alexandre de Moraes após as revelações sobre o comportamento do magistrado no inquérito das fakenews pelos jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenwald.

Primeiro, porque a avaliação interna na corte é a de que não há ilegalidade alguma nas revelações de conversas de Moraes com auxiliares, seja do próprio STF ou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Depois, o uso da estrutura do TSE pelo magistrado não foi considerado errado, já que ele era o presidente do TSE enquanto liderava também o inquérito das fakenews.

Segundo apurou a coluna, magistrados deverão fazer defesa pública de Alexandre de Moraes nos próximos dias, sempre que for necessário, assim como já fizeram Luís Roberto Barroso, Flávio Dino e Gilmar Mendes. E isso não se resumirá à sessão desta quarta, 14.