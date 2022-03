Kassab, quem diria, enfrenta um problema surpreendente

Sofrendo derrotas seguidas, Gilberto Kassab tornou-se um pedinte de candidato à Presidência. O presidente do PSD já viu algumas de suas tentativas fracassarem e agora planeja mais uma jogada para tentar lançar um nome que possa disputar as eleições em outubro contra Lula e Bolsonaro.

A ideia atual do político é lançar o nome de Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, como candidato à Presidência. Hartung é um administrador excepcional e fez uma ótima gestão. Ele seria, de fato, um ótimo candidato, e as negociações parecem avançar.

Mesmo que esse plano dê certo, Kassab já se perdeu na tentativa de encontrar um nome para disputar a presidência em outubro.

O plano inicial do presidente do PSD era lançar Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como candidato a presidente do Brasil. Em outubro do ano passado, Pacheco se filiou ao PSD com uma cerimônia no Memorial Juscelino Kubitschek, em Brasília. Naquela data, o presidente do Senado parecia ser a figura perfeita para levar o nome do PSD à disputa.

No início de março, Pacheco desistiu da candidatura e Kassab ficou a ver navios. Mesmo com a derrota, o presidente do PSD não perdeu a chance de elogiar Pacheco e disse, em nota, que o parlamentar “é um dos principais nomes da renovação política brasileira e reafirmo minha convicção de que ainda teremos o privilégio de tê-lo presidindo o Brasil”.

Depois dessa derrota, o plano “B” de Kassab era Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Apesar de ser uma boa opção, Leite já confirmou que não vai sair do PSDB para ir para o PSD. Os planos de Kassab afundaram, mais uma vez.

O grande “xadrezista” da política está enfrentando dificuldades para traçar uma estratégia.

Como esta coluna mostrou, Kassab coleciona derrotas importantíssimas envolvendo Geraldo Alckmin e as lideranças de alguns Estados justamente no ano em que a disputa está mais polarizada do que nunca e num momento em que muitos brasileiros esperam por um nome forte que possa se apresentar como alternativa aos dois candidatos que dominam as pesquisas.