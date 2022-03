Kassab se derrete por Pacheco, após desistência da corrida presidencial

No dia seguinte ao anúncio do senador Rodrigo Pacheco de que recusou o convite do PSD para disputar a Presidência da República, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, divulgou há pouco uma nota com uma série de elogios ao presidente do Senado. Para Kassab, Pacheco ainda chegará um dia ao Palácio do Planalto.

“O senador Rodrigo Pacheco é um dos principais nomes da renovação política brasileira e reafirmo minha convicção de que ainda teremos o privilégio de tê-lo presidindo o Brasil”, afirmou o chefe do PSD, que exaltou a trajetória do correligionário na iniciativa privada e na política.

Kassab afirmou ainda que Pacheco tem a admiração de todos no partido, “que celebraram sua filiação ao partido e que, em novembro do ano passado, o convidaram por aclamação para ser nosso candidato a presidente nestas eleições”.

“Ele entendeu não ser este o momento adequado. Assim é a democracia e o partido tem total respeito por sua decisão. Sei que ele terá seu nome como um dos melhores presidentes da história do nosso Senado e que seguirá defendendo os interesses de Minas Gerais e trabalhando pelo crescimento e desenvolvimento do Brasil”, concluiu o dirigente.