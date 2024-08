Indígenas vão levantar suspeita sobre mudanças na PF da Amazônia

Indígenas da Univaja, principal articulação dos povos originários que vivem na região do Vale do Javari, na Amazônia, vão fazer uma reclamação pública sobre mudanças na estrutura da Polícia Federal do Amazonas, ocorridas recentemente.

Em nota a ser divulgada na tarde desta segunda, 26, a Univaja tratará da “desconfiança [sobre o] real motivo de tais mudanças, em razão dos excelentes resultados no combate ao crime organizado na região”.

Nas últimas semanas, a PF trocou o superintendente da corporação no Amazonas e também o delegado responsável pelos inquéritos do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, do ex-servidor da Funai Maxciel Pereira dos Santos e do massacre no rio Abacaxis, que envolve a PM do estado.

Na avaliação da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari pode haver interferência política na conjuntura das mudanças na Polícia Federal local.

Continua após a publicidade

“A redistribuição do inquérito a outro delegado só prejudica as investigações que avançam com a possível elucidação dos crimes e tem como alvos possivelmente autoridades amazonenses que dão sustentação às práticas criminosas no estado que ostenta a terceira posição em criminalidade do país”, dirá a nota.

O movimento pode desencadear nova pressão sobre a cúpula da PF no Amazonas que tem um dos maiores desafios de segurança pública no país, hoje aumentadas pela suspeita de incêndios criminosos no estado.