Frase do dia: Flávio Dino

“Eu já tinha visto a democracia constitucional, liberal, social, mas a democracia do ‘piti’ eu nunca tinha visto. O STF não pode decidir mais nada porque as pessoas dão escândalo” (Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre a reação histriônica do Congresso, criticando a corte e travando o pacote fiscal do governo Lula após a decisão dos magistrados sobre as emendas parlamentares)

