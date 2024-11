“Se o Brasil não serve para colocar a carne na gôndola da França, também não serve para colocar na gôndola do Brasil” (Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, adotando estratégia acertada ao apoiar o boicote dos frigoríficos brasileiros ao Carrefour no Brasil, depois que o presidente do Carrefour na França afirmar que não compraria carne brasileira. O grupo francês acabou se retratando)

