Frase do dia

“Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez” (Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, oficializando que trocou Elmar Nascimento, do União Brasil, seu ex-candidato, por Motta, do Republicanos)