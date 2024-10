“Nós entendemos o que está acontecendo na Rússia. E eu entendo que tenho relações excelentes e amigáveis ​​com o presidente Lula. Bem, irei lá de propósito para atrapalhar o trabalho normal desse fórum?” (Vladimir Putin, presidente da Rússia, dizendo que não participará da reunião do G20 no Brasil, em novembro, após a ordem de detenção contra ele expedida pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de Guerra no conflito com a Ucrânia)