Frase do dia

“Todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades da X Brasil Internet Ltda em território nacional foram comprovados documentalmente e certificados pela Secretaria Judiciária. Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil Internet Ltda em território nacional e determino à Anatel que adote as providências necessárias para a efetivação da medida” (Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, após finalmente vencer a queda de braço com o bilionário Elon Musk, dono do X)