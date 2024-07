“Enquanto brasileiros estavam morrendo, o governo se dedicava a usar o aparato da União contra os opositores e aqueles que defendiam a vacina” (Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, sobre a operação da Polícia Federal contra integrantes da Abin paralela de Bolsonaro, que perseguiu opositores do governo passado, como o próprio senador, e protegia aliados, como os filho Zero Um do ex-presidente)