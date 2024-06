“A esquerda precisa mudar o discurso e é propor ação dura contra o crime” (Elmano de Freitas, governador do Ceará, falando uma dura ao verdade aos políticos do seu partido, o PT, no dia seguinte a morte de Maria da Conceição Tavares, economista que também tirava a legenda do conforto. O político cearense deu a declaração em entrevista aos jornalistas Caio Sartori e Bernardo Mello)