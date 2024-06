“A política está distante dos quartéis, como tem que ser. A lógica que prevaleceu é a do cumprimento do que está previsto na Constituição. Isso está cada vez mais consolidado. Este é o único caminho que a gente tem na direção de ser um país moderno” (Tomás Paiva, comandante do Exército brasileiro, dando a maior lição possível sobre democracia à extrema-direita e ao bolsonarismo)