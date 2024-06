“Bruno Pereira dedicou sua vida à defesa dos direitos dos povos indígenas. Como servidor da Funai, ele não mediu esforços para proteger as comunidades vulnerabilizadas e garantir que suas vozes fossem ouvidas” (Sonia Guajajara, ministra dos povos indígenas, no dia em que se completou dois anos dos brutais assassinatos do maior indigenista da história do Brasil e do jornalista Dom Phillips)