Frase do dia

“Farei uma análise do teor da MP com o assessoramento da consultoria legislativa do Senado Federal. Para além da estranheza sobre a desconstituição da decisão recente do Congresso sobre o tema, há a necessidade da análise técnica sobre os aspectos de constitucionalidade da MP”(Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sinalizando que a medida provisória que muda a desoneração da folha de pagamento não será aceita pelo Congresso. E que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de fato estragou o próprio réveillon…)