“Recebo com humildade e simplicidade essa comenda e essa Grã-Cruz. Pode ter certeza que os moradores de rua vão usá-la também” (Julio Lancellotti, padre e sacerdote na pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, ao receber a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça, no grau de Grã-Cruz)

