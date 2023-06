Giro VEJA - quinta, 29 de junho

Futuro de Bolsonaro na balança e fim das cotas raciais nos EUA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou nesta quinta o terceiro dia do julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Por enquanto, o placar é de 3 a 1 pela condenação do ex-presidente por irregularidades nas eleições do ano passado. Ele é acusado de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Os ministros se reúnem novamente nesta sexta-feira, 30, para proferir os votos restantes e decidir o futuro político do ex-capitão.