“Bolsonaro não ganhando, a gente tem que virar a chave. Qualquer impeachment no STF, o substituto vai ser indicado por Lula. Pode entrar uma pessoa que faça as maldades do Alexandre de Moraes parecerem uma criança chupando picolé” (Carla Zambelli, deputada federal, em entrevista à Folha. Aparentemente, ela finalmente desistiu de sua obsessiva ideia de tentar tirar Moraes do Supremo de forma antidemocrática)