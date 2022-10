Frase do dia

Atualizado em 24 out 2022, 05h39 - Publicado em 24 out 2022, 07h30

“A gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa […]. Uma máquina de destruição de valores democráticos” (Lula, ex-presidente, ligando, com toda razão, a violência de Roberto Jefferson a Jair Bolsonaro. O presidente do PTB xingou ministros do STF, como o atual presidente já fez, e recebeu os policiais a tiros, como o mandatário disse que ia fazer: “eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer”)