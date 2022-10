Frase do dia

12 out 2022, 09h05

“No próximo dia 30, vamos votar e, mais do que isso, vamos permanecer na região da seção eleitoral até a apuração do resultado. […] Todos nós desconfiamos: como pode aquele cara [Lula] ter tantos votos, se o povo não está ao lado dele” (Jair Bolsonaro, presidente da República, em mais um acinte à democracia. Após dizer que estuda aumentar o número de ministros do Supremo, agora ele quer criar aglomerações nas seções, o que fere totalmente a legislação eleitoral. Isso, sem dizer que – mais uma vez – o mandatário duvidou das urnas)