Frase do dia

Atualizado em 11 out 2022, 09h16 - Publicado em 11 out 2022, 08h23

“A nossa experiência histórica tem revelado que a ideia de modificar a composição numérica do Supremo Tribunal Federal surgiu em períodos de exceção, sempre sob a égide de ordens autocráticas e sob o influxo de mentes autoritárias que buscavam, com tal expediente, sufocar a independência da Corte” (Celso de Mello, ministro aposentado do STF, mostrando que o novo ataque de Jair Bolsonaro contra a democracia mira uma cláusula pétrea da Constituição. A declaração do ex-decano ocorre após o presidente dizer que não descarta a ideia de aumentar o número de ministros da corte, o vice-presidente Hamilton Mourão explicar como faria a trama e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, confirmar que é preciso “enquadrar” o judiciário. Mas há quem diga que é cortina de fumaça…)