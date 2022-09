Frase do dia

“Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com Bolsonaro na frente das câmeras? Bolsonaro me perguntou qual era o nome do tal padre. E eu coloquei a mão aqui para o padre não ver. Porque estava ele de um lado e Bolsonaro do outro. Eu disse ‘Padre Pokemon’, não, brincadeira, Padre Kelmon. Foi isso” (Ciro Gomes, candidato à Presidência pelo PDT, explicando seus cochichos com o presidente da República no debate VEJA. No encontro entre os candidatos, o pedetista acabou sendo cupincha do líder da extrema-direita que, aparentemente, nem sabia o nome do padre que “fez escada” para ele no evento)