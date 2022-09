Frase do dia

“Dei uma aloprada sim, eu perdi a linha [quando disse que era coveiro na pandemia. Aí, eu me arrependo” (Jair Bolsonaro, presidente da República, em entrevista a um pool de podcasts evangélicos. O mandatário finalmente se arrependeu de uma das incontáveis frases infelizes que falou durante pandemia. Agora falta se arrepender de ter dito “isso é mimimi”, “vai chorar até quando”, “vai comprar vacina na casa da sua mãe”, “tem que deixar de ser um país de maricas”, etc, etc, etc, etc…)