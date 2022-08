“Foi um recado claro ao presidente da República [Jair Bolsonaro]. O maior recado que demos foi com os aplausos. Se o ministro Alexandre de Moraes não começasse a falar, nós não iríamos parar de aplaudir” (Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, ainda comentando a posse do magistrado no TSE, que marcou a história do Brasil)