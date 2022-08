Frase do dia

“Não temos outro caminho que não o da liberdade, da democracia, da Justiça. As sociedades mais prósperas do planeta são todas democracias. É uma situação esdrúxula essa, mas toda nossa energia, toda nossa coragem tem que ficar neste momento concentrada em salvar o que foi conquistado ao longo dos anos, que é a base para o nosso futuro” (Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo FHC, que esteve presente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele discursou ao lado de representantes da CUT, da UNE e da Fiesp, mostrando o caráter plural da Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia)