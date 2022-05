Frase do dia

“Realmente [aumentaram as dificuldades] e esses acontecimentos causaram algum mal-entendido, principalmente nas ações que o antigo chanceler Ernesto [Araújo] andou tomando, e alguns comentários aqui de ministros do Brasil totalmente fora de propósito” (Hamilton Mourão, vice-presidente da República, admitindo, pela primeira vez, os erros do governo Bolsonaro com a China, o maior parceiro comercial do Brasil. Mourão, que tem encontro virtual com chineses nesta segunda, 23, disse ainda ao jornal O Globo que tentou “manter aberto o canal de negociação” mesmo com “alguns ministros se expressando de uma forma não tão diplomática”)