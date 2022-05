Frase do dia

“Esta semana foi infame para a História do Brasil, pois não reagimos. […] O mesmo Brasil que ostenta aspirações democráticas e logo mais se engalanará para as comemorações pelo Bicentenário da Independência nunca foi capaz de proclamar coletivamente — na rua e no trabalho, em casa, nas instituições, nas esferas pública e privada — que temos vergonha do racismo e não queremos mais extinguir a vida indígena. Sem essa pauta mínima de construção da sociedade brasileira, não há eleição que resolva esse horror” (Dorrit Harazim, jornalista e documentarista, sobre os últimos em que indígenas foram mais uma vez atacados cruelmente por garimpeiros e em que o racismo mais uma vez se restou evidente, até para aqueles brasileiros que não o querem ver. Absurdos que se sucedem e não reagimos – as ruas quietas, as instituições com “cautela” e o mal… avançando)

Essa é uma matéria exclusiva para assinantes. Se já é assinante, entre aqui. Assine para ter acesso a esse e outros conteúdos de jornalismo de qualidade. Essa é uma matéria fechada para assinantes e não identificamos permissão de acesso na sua conta. Para tentar entrar com outro usuário, clique aqui ou adquira uma assinatura na oferta abaixo Informação de qualidade e confiável, a apenas um clique. Assine VEJA. Impressa + Digital Plano completo da VEJA! Acesso ilimitado aos conteúdos exclusivos em todos formatos: revista impressa, site com notícias 24h e revista digital no app, para celular e tablet.



Colunistas que refletem o jornalismo sério e de qualidade do time VEJA.



Receba semanalmente VEJA impressa mais Acesso imediato às edições digitais no App.



ASSINE a partir de R$ 39,90/mês

Digital Plano ilimitado para você que gosta de acompanhar diariamente os conteúdos exclusivos de VEJA no site, com notícias 24h e ter acesso a edição digital no app, para celular e tablet.



Colunistas que refletem o jornalismo sério e de qualidade do time VEJA.



Edições da Veja liberadas no App de maneira imediata.



ASSINE a partir de R$ 19,90/mês

Conheça outros planos