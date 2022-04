Frase do dia

“As instituições têm sido capazes de resistir, não sem sequelas. O Congresso continua funcionando. O Supremo continua funcionando. Eu não quero minimizar os riscos, mas, até aqui, os limites têm sido traçados e preservados” (Luís Roberto Barroso, ministro do STF, tratando da gravidade do atual momento da história, do “populismo autoritário” ao redor do mundo, da extrema-direita brasileira e do bolsonarismo, que, na visão dele, tem questionado e atacado a democracia por um “processo divisionista da sociedade entre ‘nós e eles’”. A declaração foi dada na Brazil Conference, evento na Universidade de Harvard sobre eleições de outubro)