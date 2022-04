Frase do dia

“O deboche que o filho de Bolsonaro faz não é um deboche apenas com Miriam Leitão, torturada gestante durante a ditadura militar. Ele debocha do Brasil, de nossas instituições e da incapacidade que temos de educar sobre a ditadura e punir quem a exalta” (Manuela D’ávila, ex-deputada, mostrando a urgência de se punir aqueles que fazem apologia à tortura no Brasil, como manda a lei – mas que, para nossa tristeza, se transformou numa legislação nunca respeitada. Diversas personalidades da política se solidarizaram com a jornalista após Eduardo Bolsonaro fazer novamente um comentário perverso sobre a tortura sofrida por ela)