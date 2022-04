“Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar você esculachar com a nossa História” (Caetano Veloso, maior musicista brasileiro, em show memorável, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o pontapé inicial de sua nova turnê pelo país – a primeira após o início da pandemia. Nele, o inigualável cantor baiano está em sua plenitude – mistura músicas clássicas com novas e acabou vendo o público mineiro gritar um uníssono “Fora Bolsonaro”)