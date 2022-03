Frase do dia

“Num festival de música, quem decide se vaia ou aplaude a opinião do artista no palco é a plateia e não o TSE. Ou ligaram a máquina do tempo, resgataram o AI-5 e nos levaram para 1968?” (Luciano Huck, apresentador, cunhando sábias palavras após a arbitrária e ridícula decisão do Tribunal Superior Eleitoral de acatar pedido do partido de Jair Bolsonaro, vetando manifestações políticas de artistas no Lollapalooza. Huck comparou a decisão à censura imposta a artistas durante os anos mais duros da ditadura militar)