Frase do dia

“A melhor maneira de garantir que os militares não fiquem tentados a embarcar numa aventura é por meio de uma derrota acachapante de Bolsonaro” (Steven Levitsky, professor de Harvard e autor do celebrado “Como as democracias morrem”, respondendo sobre as eleições de 2022 no Brasil e a tentação que pode surgir nos militares caso o atual presidente vença novamente. Em entrevista a Uirá Machado, da Folha, ele afirma que os estragos causados por Bolsonaro nas instituições democráticas foram menores do que os provocados pelo ex-presidente Trump. Levitsky se enganou nesta parte)