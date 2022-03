Frase do dia

“Os procuradores República responsáveis pela denúncia referente à compra dos caças suecos agiam de forma concertada com os integrantes da Lava Jato de Curitiba, por meio do aplicativo Telegram, para urdirem, ao que tudo indica, de forma artificiosa, a acusação contra Lula. Valendo lembrar que investigações do mesmo jaez, relativas aos casos Triplex do Guarujá e Sítio de Atibaia, foram consideradas inaproveitáveis pelo Supremo Tribunal Federal” (Ricardo Lewandowski, ministro do STF, suspendendo, nesta quarta, 2, a última ação penal contra o ex-presidente Lula que ainda não havia sido anulada, arquivada, trancada, entre outras decisões semelhantes da Justiça. Mesmo que alguns processos iniciados pela Lava Jato ou pela Zelotes voltem a tramitar, o petista hoje é inocente e deve ser respeitado por isso)