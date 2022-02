Frase do dia

“Nós tivemos 25 anos de uma ditadura que trouxe consequências nefastas para o Brasil. Ditadura nunca mais. Os males da democracia devem ser resolvidos dentro da democracia. A Constituição desenhou um arcabouço que, no meu modo de ver, pode sofrer turbulências, mas será mais firme do que qualquer populismo autoritário que tente gerar ruína, a diluição do regime democrático. Eu espero que minha geração não veja isso de novo e que meus netos cresçam numa democracia” (Edson Fachin, ministro do Supremo e futuro presidente do TSE, avisando ao presidente Jair Bolsonaro que ele terá que aceitar o resultado das eleições de 2022. O magistrado deu entrevista aos jornalistas Breno Pires e Weslley Galzo, do Estadão)