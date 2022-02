Frase do dia

“A determinação do governo é reduzir os impostos federais que se diz respeito ao diesel, que é o fator mais complicado. Eu sei que as pessoas sofrem com a questão da gasolina, mas o diesel é quem transporta os alimentos, quem transporta as pessoas nas grandes cidades” (Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, mostrando, mais uma vez, que passou a ser também o verdadeiro ministro da Economia. Ele é quem decide e anuncia as questões importantes da área de Paulo Guedes, o escanteado. A declaração de Ciro Nogueira foi para a TV Bandeirantes)