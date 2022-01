“Além de amortecedor, agora eu sou um para-raio do Posto Ipiranga” (Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, dando uma desculpa esfarrapada para justificar, em entrevista ao Globo, a decisão do governo que tirou de Paulo Guedes o poder de gestão do Orçamento. Ele e o ministro da economia fingem que é para proteger Guedes do desgaste com os políticos, mas é na verdade a entrega de tudo ao centrão em um ano eleitoral)