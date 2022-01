“O meu desejo, com todo o meu coração, com toda a minha energia, com toda a paixão que possuo, é que daqui a 50 anos este livro não se assemelhe a um registro de um mundo perdido. A Amazônia deve continuar a viver” (Sebastião Salgado, fotógrafo e fundador do Instituto Terra ao lado de Lélia Wanick Salgado, sobre as suas imagens da floresta que estão expostas ao redor do mundo)