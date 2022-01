Frase do dia

”Os projetos que, sendo um homem negro, eu tenho chance de fazer nesta indústria hoje, eu não podia quando comecei minha carreira. Eu talvez conseguisse ser o amigo de Macbeth, mas ninguém convidaria alguém parecido comigo para interpretar Macbeth no cinema. Então, a luta sempre existiu, mas certamente as coisas mudaram” (Denzel Washington, ator, falando sobre “A Tragédia de Macbeth”, baseado no clássico de William Shakespeare, que estreia nesta sexta, 14, na Apple TV+. Ele deu entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo)