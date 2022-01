“Vivemos um ponto de inflexão na História, tanto em casa quanto no exterior. Estamos envolvidos novamente na luta entre a democracia e a autocracia, entre as aspirações da maioria e a ambição de uns poucos. Não permitirei que ninguém ponha um punhal na garganta da democracia” (Joe Biden, presidente dos EUA, no discurso de um ano do ataque ao Capitólio. Já o Brasil… precisa estar atento a movimentos antidemocráticos da extrema-direita neste ano, que é eleitoral)