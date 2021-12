Frase do dia

“Os tempos que vivemos em escala global será objeto de reflexão e de estarrecimento para historiadores e para as gerações futuras. A humanidade enfrenta hoje uma crise global, sem dúvida a maior da existência de nossa geração neste planeta, mas o maior risco que enfrentamos não é somente o vírus, é também alguns demônios que convivem com a nossa espécie há muito tempo: o ódio, a ganância, a ignorância, xenofobia, o totalitarismo” (Randolfe Rodrigues, senador, ao receber a comenda Légion d´Honneur, a maior distinção da França e uma das condecorações mais famosas do mundo. O político dedicou a honraria, instituída por Napoleão Bonaparte em 1802, aos povos originários e às vítimas da Covid-19)