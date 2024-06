Festival literário resgata memória de político defensor da educação

O 12º FliAraxá – festival literário de Araxá – traz uma novidade importantíssima e uma justiça histórica a um dos mais importantes ativistas políticos mineiros, o advogado Paulo de Tarso Santos, que passará a ser patrono local do evento cultural.

Primeiro governador do DF, secretário de educação de Franco Montoro, ministro da Educação de João Goulart e deputado cassado pelo ato institucional Nº 1 da ditadura militar, ele foi preso e acabou exilado no Chile por sete anos antes de voltar ao Brasil.

Paulo de Tarso Santos, morto em 2019 aos 93 anos, foi responsável por Paulo Freire no circuito nacional quando era ministro do governo Jango. Depois, como se sabe, o educador se transformou num dos mais importantes pensadores da pedagogia no planeta, admirado em vários países.

Como presidente do Memorial da América Latina, ampliou de forma marcante o espaço dedicado à integração cultural, política, econômica e social. Ainda assim, com todos esses serviços prestados ao país, a memória do advogado não ocupa o seu devido lugar na história. É isso que Afonso Borges, um dos curadores do evento, quer mudar, trazendo um resgate sobre o legado desse importante mineiro.

* O Fliaraxá é um evento literário com atividades acessíveis, inclusivas, antirracistas, éticas e educativas, equilibrando diversidade, economia criativa, raça e gênero. Promove a descarbonização em parceria com o Instituto Terra e está alinhado com princípios ESG, apoiando os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Tudo grátis, entre os dias 19 e 23 de Junho, com acesso democrático e livre. Clique aqui para saber tudo sobre o festival.