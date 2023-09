Dinheiro na mão é vendaval, Bolsonaro

A letra de Pecado Capital, música de Paulinho da Viola, serviu como luva nesta quinta-feira, 14, em Brasília, com a revelação de que Jair Bolsonaro recebeu US$ 68 mil em espécie por joias que deveriam estar sob posse do Estado brasileiro.

Seria o caso clássico de peculato. E de que “dinheiro na mão é vendaval”.

Dois dos grandes juristas do país confirmaram à coluna que o crime aconteceu no momento em que a primeira leva de dinheiro foi depositada nas mãos de Bolsonaro.

A importante reportagem de Marcela Mattos, de VEJA, traz um complicador adicional para o ex-presidente da República que – hoje – responde a muitos processos e está inelegível.

Entre investigadores de Brasília, a certeza é de que a delação premiada completa uma apuração com várias camadas de provas contra este que se apresentou ao Brasil em 2017 como o líder da extrema-direita, ignorada até então.

Continua após a publicidade

Jair Bolsonaro surfou no discurso da direita proba contra e a esquerda promíscua, a direita honesta versus a esquerda corrupta – mesma narrativa usada para o golpe contra a democracia da ditadura militar, o regime preferido de Bolsonaro.

A delação do tenente-coronel Mauro Cid, segundo revela a nova edição da revista, enterra de vez essa falácia de que a direita bolsonarista – com o mesmo figurino sombrio que ascendeu no regime militar – não rouba.

As harmonias sofisticadas do cantor e compositor carioca demonstram até que, no Rio de Janeiro, berço eleitoral do de Bolsonaro, uma regra parece ser certa em relação ao dinheiro desviado do patrimônio público:

Continua após a publicidade

Quanta gente aí se engana

E cai da cama

Com toda a ilusão que sonhou

E a grandeza se desfaz

Quando a solidão é mais

Alguém já falou!

PS – A defesa de Bolsonaro diz que não há um regramento claro da lei em relação aos presentes ofertados por outros países, abrindo brecha para que eles possam ser vendidos pelas autoridades públicas se informado ao Estado, o único pequeno erro administrativo cometido pelo ex-presidente.

Publicidade

Siga