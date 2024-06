Como Datena expõe Ricardo Nunes em São Paulo

O novo tucano sensação, José Luiz Datena, comunicador hábil que fala a muitos segmentos da sociedade, embolou de vez a eleição para a prefeitura de São Paulo, a mais cobiçada do país.

Mais que embolou.

A entrada de Datena simplesmente transforma o pleito municipal paulista em algo totalmente imprevisível, mesmo com a rejeição enorme de 51% que ele carrega nas costas.

Datena divide os votos da direita com Ricardo Nunes, puxando para ele grande parte dos votos do PSDB, com os quais o atual prefeito contava há muito tempo.

Ao se posicionar com os braços bem abertos entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o comunicador empurra ainda mais o atual prefeito, que tem um vice da Rota, para a extrema-direita.

Nessa posição centralizado, Datena ainda tira votos de Guilherme Boulos, que tem disputado a liderança das pesquisas com Ricardo Nunes. Basta olhar a receptividade que o apresentador da Bandeirantes tem nas faixas salariais mais baixas.

O próprio coordenador da campanha de Datena, José Aníbal, admitiu, na entrevista ao programa Três Poderes, de VEJA, que essa é justamente a estratégia e a leitura feita no ninho tucano sobre a participação do comunicador na campanha para a prefeitura de São Paulo em 2024.

“O Datena tem uma expressão, uma presença como comunicador na cidade inteira. Portanto, o Datena não é uma pessoa que você precisa apresentar. A gente não tem nenhum problema em dizer aqui as pessoas vão reconhecer mais o Datena, vão reconhecer menos. Qualquer lugar que nós formos na cidade ele vai ser reconhecido, vai estabelecer uma conversa com as pessoas. Ele faz isso naturalmente. E isso deve ser repetido pela cidade inteira. Ele tira, sim, voto do atual prefeito, do incumbente Ricardo, tira voto também à esquerda e puxa voto do centro. Datena é uma expectativa de poder que não se confunde com nenhuma dessas polarizações que estamos tendo aqui. É natural que, para ganhar eleição no afunilamento do processo eleitoral, ele possa ter que polarizar com um com o outro”, afirmou José Aníbal ao ser questionado pelo titular desta coluna.