O general Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa liderada por Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, foi preso no Rio neste sábado, 14.

A informação foi antecipada pela jornalista Andréia Sadi e confirmada pela coluna na Polícia Federal.

Alvo do inquérito sobre a tentativa de abolir violentamente o estado democrático de direito, Braga Netto será levado ao Comando Militar do Leste, onde ficará sob a custódia do Exército.

