As três farpas de Barroso para Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, resolveu dar uma zoada tripla em Jair Bolsonaro, que se define como “imorrível”, “imbrochável” e “incomível”.

O ex-presidente fez até a ridícula “medalha dos 3 Is” – espécie de comenda machistóide – que é entregue a outros líderes da extrema-direita mundial, como o colega argentino Javier Milei.

Pois bem.

Em palestra nesta quarta-feira, 24, sobre o uso de inteligência artificial no Judiciário, Barroso brincou com “is de Bolsonaro” quando defendeu a lisura do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas.

Constantemente atacadas por Jair Bolsonaro quando ele ainda era presidente e um dos motivos pelos quais o político está inelegível, o sistema brasileiro foi novamente defendido por Barroso.

“Aquele sistema jamais entra online. É inserido, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, um pen drive. Portanto, é um sistema inhackável. Ele é infraudável e inhackevável. Para a gente usar os ‘is’ em um bom sentido, finalmente”, disse, sorrindo.

Foram três ironias em uma declaração contra o líder da extrema-direita e em defesa das urnas brasileiras.