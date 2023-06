As novas (e assustadoras) preocupações com a inteligência artificial

A preocupação com a propagação das tecnologias aliadas à inteligência artificial não acontece só do Brasil, que sofre há anos tentando combater o modelo de divulgação em massa de notícias falsas adotadas pela milícia bolsonarista.

O mundo inteiro está atendo quando o assunto é a proliferação de ódio e mentiras nas redes sociais, que podem levar a um “grave dano global”, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Enquanto no Brasil – a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump – a discussão tem sido levantada somente por um lado da história, uma instituição de destaque mundial vem para alertar o tamanho do problema que enfrentamos.

Para quem não sabe, a propagação de fakenews é feita através, principalmente, de ferramentas que utilizam tecnologias de Inteligência Artificial. Essas ferramentas são capazes de, entre outras coisas, manipular notícias, imagens e vídeos. Hoje em dia já existem ferramentas capazes até de criar textos.

Quase passou despercebido na semana passada, mas o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, propôs a criação de um código de conduta para tornar o ambiente digital “mais seguro e inclusivo”.

Sem deixar de reconhecer os benefícios das plataformas digitais – como apoio a comunidades afetadas por crises, espaço para vozes excluídas e mobilizações em temas como justiça racial e equidade de gênero -, o documento apresentado também aponta que essas mesmas plataformas estão sendo usadas “para subverter a ciência, espalhar desinformação e ódio, alimentar conflitos, ameaçar democracias e prejudicar ações de saúde pública e de defesa do meio ambiente”.

Assim como já comentado pela coluna, o documento apresentado por Guterres sugere que as bigtechs devem deixar de lado os modelos de negócios que “priorizam o engajamento acima dos direitos humanos, da privacidade e da segurança”. Ou seja, direitos universais.

Na mesma linha da cobrança do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, o secretário-geral da ONU disse na entrevista que as empresas de tecnologia “tem feito muito pouco” para prevenir que as plataformas digitais espalhem violência.

Continua após a publicidade

O documento também afirma que “todas as medidas de regulação a serem tomadas devem preservar a liberdade de expressão e informação”, condenando medidas extremas de governos que criam banimentos da internet sem nenhuma base legal.

Não é censura, é regulamentação. Ainda está difícil de entender?

A proposta apresentada pelo líder das Nações Unidas também reforça que os governos devem garantir a existência de veículos de imprensa livres, independentes e plurais, com “fortes proteções para jornalistas” e proteger a integridade da informação. Dessa forma, sugere que todas as aplicações da inteligência artificial deverão ser “seguras, responsáveis, éticas e cumprirão com obrigações de direitos humanos”.

Ele lembrou que os mesmos cientistas e especialistas responsáveis pela criação da inteligência artificial declararam que a tecnologia é uma ameaça existencial para a humanidade, equiparável ao risco de guerra nuclear. Para Guterres, “esses alertas devem ser levados a sério”.

No Brasil, o PL das FakeNews, que trazia alguma regulação para o setor, subiu no telhado. Após uma enorme pressão das empresas de tecnologia, o projeto foi retirado da pauta. Agora, com o tempo, perdeu fôlego.

Isso não deve acontecer quando o assunto envolve inteligência artificial. Como se vê no mundo todo, a velocidade da regulamentação nunca será capaz de acompanhar a do avanço tecnológico. Quando a regulamentação começou a ser discutida as últimas novidades nem existiam.

Enquanto não enfrentarmos a questão de frente e nos conscientizarmos que é um problema para todos – independentemente da ideologia partidária -, teremos muita dificuldade com a regulamentação.

Crime na internet deve ser considerado crime, assim como na vida real. Simples. Propagação de ódio e mentira não deve ser legal em lugar nenhum. Não é mesmo?